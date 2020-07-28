Twitter заблокировал сына Трампа из-за фейка

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28 июля 2020, 19:01 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

фото: pixabay.com

Сын президента США столкнулся с блокированием аккаунта в Twitter. Ему закрыли доступ за публикацию недостоверной информации.



Страничка Трампа-младшего была заблокирована на 12 часов. Такова была политика социальной сети в рамках борьбы с дезинформацией. Публикация сына президента США была признана содержащей недостоверную информацию.

Старший сын президента США в понедельник опубликовал видео, на котором врачи говорят о препарате гидроксихлорохин. Видео было заблокировано владельцами социальной сети за нарушение правил по дезинформации Covid-19.

«Twitter выглядит слишком бледно, когда пытается заставить молчать кого-то за то, что он разделяет взгляды медицинских работников, которые не согласны с их антигидроксихлорохиновыми взглядами», — заявил пресс-секретарь сына президента, Энди Сурабиан.

После разгоревшегося небольшого скандала представителям Twitter пришлось оправдываться. Они пояснили, что приостановили не сам аккаунт, а лишь ограничили некоторые функции учетной записи. Это решение они объяснили тем, что сын президента США нарушил правила социальной сети. От него требовалось удалить соответствующую запись.

Ранее с ограничениями уже сталкивался сам Дональд Трамп. Президент США даже хотел закрыть Twitter.