В США могут закрыть Twitter

Аргументы Недели → В мире 13+

29 мая 2020, 07:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Твиттер. Фото: pixabay.com

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что допускает возможность закрытие Twitter на территории Соединенных Штатов. «Если бы это было законно, если бы он мог быть законно закрыт, я бы это сделал», - сказал президент.

Трамп признался, что планирует обсудить с юристами этот вопрос. «Я мог бы закрыть его, насколько я знаю. Но я должен пройти юридические процедуры. Не знаю, как, я должен проконсультироваться с юристами», - заявил он. Глава США добавил, что есть много других соцсетей, которые могут прийти на замену Twitter.

Ранее соцсеть отметила одну из публикаций Трампа как содержащую ложь, и прикрепила к сообщению статью с опровергающей его информацией. После этого Трамп пригрозил закрыть Twitter.