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Руководство Twitter: публикации Трампа могут ввести в заблуждение избирателей

, 09:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Руководство Twitter: публикации Трампа могут ввести в заблуждение избирателей
Twitter, pixabay.com

Руководство популярной социальной сети Twitter выразило уверенность в том, что публикации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на его страничке могут ввести пользователей в заблуждение.

В Twitter уточнили, что два сообщения американского лидера о планах голосования на выборах по почте в штате Калифорния были помечены особым знаком с целью сохранения непредвзятости руководства соцсети. Подчеркивается, что подобные твиты способны ввести в заблуждение избирателей относительно того, что им необходимо сделать для того, чтобы получить бюллетень и принять участие в избирательном процессе.

Ранее Трамп заявил на своей страничке в Twitter, что представители Демократической партии, рассылая бюллетени для голосования по почте на предстоящих выборах, якобы пытаются создать нужные условия для проведения выгодных для себя махинаций.

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