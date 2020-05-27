Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в выборы президента США

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27 мая 2020, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Twitter, pixabay.com

Американский лидер Дональд Трамп обвинил компанию Twitter во вмешательстве в выборы президента на территории Соединенных Штатов Америки. Кроме того, политик заявил, что она нарушает свободу слова.

Трамп высказался столь резко после того, как соцсеть отметила один из его твитов как, возможно, содержащий недостоверные данные.

После этого глава США заявил, что Twitter вмешивается в президентские выборы 2020 года, заявляя, что его высказывания по поводу голосования по почте, которое приведет к обширным коррупции и фальсификации, не соответствуют действительности. Кроме того, по словам Трампа, компания полностью душит свободу слова.