Байден назвал Трампа «абсолютным дураком»

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27 мая 2020, 07:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: CNN

президент США Дональд Трамп, Chris Kleponis/CNP/AdMedia

Кандидат на пост президента Соединенных Штатов Америки, демократ Джо Байден в беседе с журналистами назвал действующего лидера страны Дональда Трампа дураком из-за его поведения в связи с COVID-19.

Сотрудница телеканала CNN в разговоре с оппонентом нынешнего главы США указала на то, что на церемонии по случаю Дня Поминовения Трамп был без маски, а на Байдене были маска и очки. Журналист добавила, что впоследствии американский лидер ретвитнул фото демократа в маске, и предположила, что Трамп таким образом решил "принизить" своего соперника, выставив использование средств защиты признаком слабости.

"Он дурак, абсолютный дурак", – ответил Джо Байден и добавил, что президенты должны руководить, а не заниматься глупостями, демонстрируя "ложную мужественность".