Телеведущая в прямом эфире назвала Трампа «больным, злобным и отвратительным»

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23 мая 2020, 10:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Дональд Трамп, Oliver Contreras/globallookpress.com

Ведущая MSNBC Мика Бжезински обратилась в прямом эфире к президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу после его высказываний о количестве зараженных COVID-19 в стране. Эфир состоялся 20 мая, а видео опубликовали в Интернете только сейчас.

Телеведущая заявила, что на США приходится 31% от общего числа заболевших новой коронавирусной инфекцией во всем мире, а Трамп называет это «хорошими» показателями. Кроме того, он считает, что это свидетельствует об эффективности тестирования, отметила она.

Бжезински добавила, что президент все время пытается перевести стрелки и пишет «самую разнообразную чушь» в твиттере. Так, героем очередного поста стал супруг телеведущей Джо Скарборо, который был членом палаты представителей. По ее словам, вся эта ситуация с пандемией войдет в историю как гуманитарная катастрофа, которую президент США не смог предотвратить.

В результате телеведущая не выдержала и в прямом эфире назвала американского лидера «больным, злобным и отвратительным».

«Пользуясь своим положением, скажу вот что: это слова больного человека. Дональд, ты больной человек, больной ... в тебе нет никакого интереса к другим, никакой эмпатии и что ты не способен справиться с этой гигантской гуманитарной катастрофой, что ты ее только усугубил и продолжаешь усугублять, и при этом даже не носишь маску, чтобы уберечь других людей от собственной заразы», - высказал она.