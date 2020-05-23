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Трамп рассказал, почему начал принимать препарат от малярии

, 09:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Трамп рассказал, почему начал принимать препарат от малярии
таблетки, pixabay.com

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в рамках интервью вечером в минувшую пятницу, 22 мая, объяснил, по какой причине начал принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин. 

Трамп уточнил, что регулярно принимает препарат для профилактики COVID-19, поскольку ранее в Белом доме были выявлены два случая заражения коронавирусом нового типа. 

Глава США уточнил, что верит в положительное действие гидроксихлорохина, поэтому принимал его курсом – в течение двух недель. Отметим, однако, что многие специалисты считают, что эффективность данного препарата не доказана, более того, есть версия, что он способен причинить здоровью вред.

ЕТ

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