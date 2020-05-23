Власти Китая впервые с января не выявили новых случаев заражения COVID-19

Китайские власти за минувшие сутки впервые с января 2020 года не зарегистрировали в материковой части страны ни одного нового случая заражения коронавирусом, летальных исходов тоже выявлено не было.

В Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР уточнили, что сейчас в медучреждениях страны находятся 79 пациентов с COVID-19, лишь у девяти из них заболевание протекает в тяжелой форме.

Отмечается, что в материковой части КНР вылечились к настоящему моменту 94,3% инфицированных. Количество зараженных с декабря прошлого года превысило в стране 82,9 тысячи. Подчеркивается также, что с 15 апреля в КНР официально не было выявлено летальных исходов среди заболевших коронавирусом нового типа.