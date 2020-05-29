Twitter опять скрыл твит президента Трампа

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29 мая 2020, 12:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Дональд Трамп. Фото: соцсети

В Twitter снова сочли одно из сообщений президента США Дональда Трампа нарушающим правила соцсети. На этот раз неудачным оказался твит главы Белого дома о ситуации в Миннеаполисе.

В своем сообщении Трамп пообещал, что отправит в бунтующий город войска нацгвардии. Президент назвал возмущенных жителей Миннеаполиса головорезами и недвусмысленно намекнул, что правительство страны готово силой устранять беспорядки. «Любая трудность, и мы возьмем на себя контроль, но, когда начинается мародерство, начинается стрельба», - заявил американский лидер.

«Этот твит нарушает правила Twitter в отношении героизации насилия», - заявили в администрации соцсети и добавили, что сообщение может являться «предметом общественного интереса», а потому доступ к нему не будет полностью закрыт.

Ранее Дональд Трамп пригрозил, что закроет Twitter в США.