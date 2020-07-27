В Британии кошка заразилась коронавирусом от хозяев

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27 июля 2020, 18:04 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

фото: pixabay.com

Британские власти подтвердили факт заражения кошки коронавирусом. Это первый случай передачи covid-19 от человека животному в стране.

Хозяева заразившейся кошки коронавирусом уже переболели. Они прошли курс лечения, и теперь полностью выздоровели.

«Животное испытывало только легкие симптомы», — сообщила газета the Guardian: «Утверждается, что кошка передать вирус другим людям или животным не могла».

В Великобритании это первый случай заражения кошки коронавирусом. Ранее аналогичный случай зафиксировали французские медики. Позднее ученые провели исследования. Выяснилось, что коронавирус у кошек может проходить без симптомов.