Французские ученые нашли COVID-19 у домашней кошки

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5 мая 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Во Франции 2 мая специалистами Национальной ветеринарной школы Альфора (ENVA), Агентства санитарной безопасности, Национального института сельскохозяйственных исследований и института Пастера подтвержден случай заражения коронавирусом домашней кошки. Как и в ранее зарегистрированных подобных случаях по всему миру, кошка жила под одной крышей с человеком, заболевшим COVID-19.

Специалисты отмечают, что пока нельзя с уверенностью судить о том, что вирус передается кошкам именно после контакта с инфицированным человеком.

«На данном этапе исследований нам кажется, что риск заражения коронавирусом для кошек незначителен даже при длительном контакте с пациентами, болеющими COVID-19. Однако для защиты кошек мы советуем зараженным владельцам животных носить при них маски, ограничить прямой контакт с ними и мыть руки перед тем, как погладить питомцев», - сообщают ученые.

Первый случай заражения домашнего животного COVID-19 был выявлен в Гонконге. Это произошло еще в конце февраля. Тогда на карантин поместили 17-летнего померанского шпица. В середине марта он умер, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что свидетельств передачи болезни от человека к животному нет.

Позже антитела к COVID-19 обнаружили в крови кошек, живущих на территории китайского Уханя, инфекцию выявляли у нескольких тигров и львов из нью-йоркского зоопарка. В России о случаях заражения животных коронавирусом пока не сообщалось.

Специалисты международных ветеринарных организаций заявляют:

«На сегодняшний день еще нет полной уверенности, не существует доказательств того, что домашние животные могут быть заражены или распространять COVID-19. Мы также не знаем, могут ли они заболеть в результате воздействия этого коронавируса. Кроме того, в настоящее время нет доказательств того, что домашние животные могут быть источником инфекции для людей».

Заслуженный ветеринарный врач России Сергей Середа считает, что информация о заражении животных коронавирусом «не совсем добросовестная».

«Чтобы выяснить достоверно, нужно обратиться к ветеринарному врачу, который проведет исследование и посмотрит, что происходит с питомцем. У животных огромное количество пневмоний, как и у людей. Это может быть какое-то другое вирусное, бактериальное или аллергическое заболевание, проявление астмы», - поясняет врач, призывая при этом своих коллег не делать скоропалительных заявлений.