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У кошек впервые выявили бессимптомное течение COVID-19

, 13:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: BioRxiv

У кошек впервые выявили бессимптомное течение COVID-19
кот, pixabay.com

Испанские ученые изучили образцы крови и мокроты нескольких десятков кошек, владельцы которых заразились коронавирусом и обнаружили, что у этих животных COVID-19 может также протекать бессимптомно.

По мнению специалистов, кошки не только достаточно часто заражаются коронавирусной инфекцией, но также заболевание может протекать у них без каких-либо проявлений – как у людей.

Ученые полагают, что эти животные способны незаметно распространять коронавирус нового типа среди других кошек, а вот передача COVID-19 от кота к человеку является маловероятной.

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