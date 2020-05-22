У кошек впервые выявили бессимптомное течение COVID-19

Испанские ученые изучили образцы крови и мокроты нескольких десятков кошек, владельцы которых заразились коронавирусом и обнаружили, что у этих животных COVID-19 может также протекать бессимптомно.

По мнению специалистов, кошки не только достаточно часто заражаются коронавирусной инфекцией, но также заболевание может протекать у них без каких-либо проявлений – как у людей.

Ученые полагают, что эти животные способны незаметно распространять коронавирус нового типа среди других кошек, а вот передача COVID-19 от кота к человеку является маловероятной.