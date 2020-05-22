Жительница Британии заявила, что в смерти ее отца от COVID-19 виновны власти страны

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22 мая 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

пациент, pixabay.com

Жительница Великобритании Катрин де Прюдо в рамках разговора с журналистами заявила, что власти Соединенного Королевства виновны в кончине ее отца, который был заражен коронавирусом нового типа.

Женщина убеждена, что британские власти не приняли достаточных профилактических мер. Катрин де Прюдо уточнила, что ее отец вернулся в Великобританию из одной французской деревни, где не выявлено случаев заражения COVID-19.

По словам жительницы Британии, через некоторое время после введения карантина у членов ее семьи начали появляться симптомы коронавируса, которые не проходили в течение двух недель. Первой пошла на поправку она сама, затем – ее муж и мама, а отцу лучше не становилось.

У мужчины возникли сильные головокружения и дезориентация, он не мог отчетливо произносить слова и даже стоять. Родные больного вызвали "скорую". Чуть позже у пациента произошли сердечный приступ и кровоизлияние в мозг. Тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Отец де Прюдо три дня находился в отделении интенсивной терапии, впоследствии его подключили к аппарату ИВЛ. Через некоторое время у мужчины начали отказывать почки. Врачи попросили родственников пациента отключить его от систем жизнеобеспечения, однако он в тот же день скончался сам.

Катрин де Прюдо уверена, что если бы в марте власти Британии приняли "другие решения", то ее отец не смог бы прилететь в страну из-за карантина и находился бы в безопасности во Франции. Кроме того, по мнению женщины, если бы у ее папы и других пассажиров рейса, на котором он прилетел в Соединенное Королевство, взяли тест на COVID-19, то заболевание могли бы выявить раньше.