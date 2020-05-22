Студент с COVID-19 работал доставщиком пиццы на Ямале

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22 мая 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пицца, pixabay.com

Студент Ямальского многопрофильного колледжа в Салехарде, у которого выявили коронавирус нового типа, несколько дней доставлял заказчикам пиццу. Эту информацию предоставили в региональной прокуратуре.

Молодой человек с 1 по 4 мая текущего года выходил на работу. 6 мая он почувствовал недомогание и обратился к врачу. Впоследствии стало известно, что студент заражен COVID-19.

В управлении Роспотребнадзора по ЯНАО организовали работу по установлению круга лиц, которые контактировали с инфицированным юношей, и провели противоэпидемические мероприятия. Кроме того, прокуратура внесла представление директору Ямальского многопрофильного колледжа в Салехарде в связи с тем, что руководство учебного заведения не обеспечило контроль за передвижением студентов в период режима самоизоляции. Уточняется, что общежитие, в котором проживал молодой человек, было закрыто ранее на карантин.