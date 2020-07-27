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Появилась информация об уничтожении российских комплексов «Панцирь» в Эфиопии

, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]

Появилась информация об уничтожении российских комплексов «Панцирь» в Эфиопии
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», MOD Russia / globallookpress.com

На территории Эфиопии некоторое время назад были уничтожены российские комплексы «Панцирь». Соответствующая информация появилась в сети.

Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении авторов Telegram-канала «Военный обозреватель», комплексы вывел из строя удар молнии. Других деталей случившегося пока нет.

Известно, что произведенные в Российской Федерации системы, которые находились на вооружении эфиопских военных, обеспечивали безопасность ГЭС, расположенной на реке Голубой Нил.

Ранее в понедельник сообщалось, что Евгений Сатановский, отечественный эксперт, рассказал о главном страхе американского руководства перед Москвой.

ДЦ

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