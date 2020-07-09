Раскрыта предполагаемая причина «геноцида» российских «Панцирей» в Ливии

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9 июля 2020, 10:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Лента.ру»

Комплекс «Панцирь-С», MOD Russia / globallookpress.com

Раскрыта предполагаемая причина «геноцида» российских комплексов «Панцирь-С1» в Ливии. Данной теме посвящена публикация, которая появилась некоторое время назад на страницах отечественных СМИ.

В мае эксперты агентства Defense Express проинформировали, что турецкие дроны Bayraktar TB2, используемые войсками Правительства национального согласия, устроили «настоящий геноцид» «Панцирям» в ходе противостояния с силами Ливийской национальной армии. Отмечалось, что беспилотники поразили как минимум сеть комплексов.

«Лента.ру» пишет со ссылкой на еженедельник «Звезда», что случившееся можно объяснить существованием «мертвой воронки». Согласно еженедельнику, который ссылается на официальные характеристики комплекса, его станция обнаружения целей имеет ограничения по зоне обзора «как на малых, так на средних, а также на больших высотах, в том числе на минимальной высоте и максимальной скорости, либо на максимально большой высоте и максимальной скорости».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что политолог Ростислав Ищенко рассказал, почему России невыгодно захватывать украинскую Херсонскую область.