Политолог Сатановский рассказал о главном страхе властей США перед Россией

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27 июля 2020, 08:55 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Евгений Сатановский, отечественный политический эксперт, рассказал о главном страхе руководства Соединенных Штатов перед Российской Федерацией. Это крылатые ракеты «Буревестник», оснащенные ядерной установкой, и другие новые военные разработки Москвы.

Как пишет интернет-издание ФАН, Сатановский дал комментарий по поводу недавнего высказывания Маршалла Биллингсли, спецпредставителя американского президента. Биллингсли заявил, что оружие, подобное «Буревестнику», не должно существовать.

По словам политолога, реакция официального Вашингтона на разработки РФ в оборонной сфере является свидетельством уязвимости США. Евгений Сатановский назвал поставки в армию новых ракетных комплексов лучшим ответом на антироссийский курс, который реализуют Штаты.

Ранее сообщалось, что Константин Сивков, бывший сотрудник Генштаба России, описал военный удар американцев, который способен парализовать страну.