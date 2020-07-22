Экс-сотрудник Генштаба РФ описал способный парализовать Россию военный удар США

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22 июля 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Московский комсомолец»

Военные самолеты США, US Navy / globallookpress.com

Константин Сивков, бывший сотрудник Генштаба РФ, описал военный удар Соединенных Штатов, который способен парализовать страну. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах отечественных СМИ.

По словам Сивкова, Вашингтон может применить против России около трех тысяч ракет, которыми оснащены в том числе американский надводный флот и субмарины. Эксперт добавил, что, помимо ракет, США способны задействовать до трех тысяч самолетов, которые имеют возможность наносить удары по объектам на глубину до 600 километров от границы.

Данная атака, которая, как предполагается, растянется на несколько часов, может парализовать РФ, процитировал Константина Сивкова «Московский комсомолец».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Юрий Касьянов, волонтер с Украины, перечислил четыре возможных «повода» для наступления российских танков на Киев.