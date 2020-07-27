Украинский волонтер раскрыл, кто помешал ВСУ отвоевать Донецк и Луганск в 2014-м

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27 июля 2020, 10:15 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Вооруженные силы Украины могли отвоевать Донецк и Луганск еще в 2014 году, однако им помешал тогдашний президент страны Петр Порошенко. С соответствующим заявлением выступил Юрий Касьянов, украинский волонтер.

Касьянов, процитированный российским интернет-изданием ФАН, отметил, что, подписав первые минские договоренности, Порошенко предал сограждан. Волонтер обвинил бывшего главу государства в трусости и некомпетентности. Согласно предположению Юрия Касьянова, Порошенко заставили согласиться на заключение соглашений европейские партнеры Киева.

Ранее сегодня сообщалось, что Михаил Самусь, украинский военный эксперт, назвал силы армии России для организации успешного «наступления» на страну.