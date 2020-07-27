Киевский аналитик назвал силы армии России для успешного «наступления» на Украину
27 июля 2020, 09:40[ «Аргументы Недели» ]
Российская Федерация за последние годы «создала достаточные силы, чтобы провести в любую минуту наступательную операцию против Украины». С соответствующим заявлением выступил некоторое время назад Михаил Самусь, киевский военный эксперт.
По словам специалиста, процитированного интернет-ресурсом «ПолитНавигатор», Москва сформировала 1-ю танковую армию, 20-ю армию и 8-ю армию, которые дислоцированы возле границ Украины. Как отметил Самусь, ресурсов, которыми обладают данные группировки, хватит, чтобы организовать успешное наступление.
Украинские политики и эксперты регулярно обвиняют РФ в агрессивных планах. Российские власти подобные утверждения отрицают.
Ранее в понедельник сообщалось, что киевский аналитик Михаил Погребинский рассказал, почему президент Владимир Зеленский сорвет перемирие в Донбассе.
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