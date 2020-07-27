Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Киевский аналитик назвал силы армии России для успешного «наступления» на Украину

, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]

Киевский аналитик назвал силы армии России для успешного «наступления» на Украину
Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Российская Федерация за последние годы «создала достаточные силы, чтобы провести в любую минуту наступательную операцию против Украины». С соответствующим заявлением выступил некоторое время назад Михаил Самусь, киевский военный эксперт.

По словам специалиста, процитированного интернет-ресурсом «ПолитНавигатор», Москва сформировала 1-ю танковую армию, 20-ю армию и 8-ю армию, которые дислоцированы возле границ Украины. Как отметил Самусь, ресурсов, которыми обладают данные группировки, хватит, чтобы организовать успешное наступление.

Украинские политики и эксперты регулярно обвиняют РФ в агрессивных планах. Российские власти подобные утверждения отрицают.

Ранее в понедельник сообщалось, что киевский аналитик Михаил Погребинский рассказал, почему президент Владимир Зеленский сорвет перемирие в Донбассе.

ДЦ

В мире

Погребинский раскрыл причину будущего срыва Зеленским перемирия в Донбассе

Погребинский раскрыл причину будущего срыва Зеленским перемирия в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сорвет перемирие в Донбассе, так как боится провоцировать националистов. Соответствующую точку зрения озвучил Михаил Погребинский, киевский политический эксперт.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью