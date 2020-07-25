Президент Бразилии вылечился от коронавируса

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25 июля 2020, 20:25 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Facebook

президент Бразилии Жаир Больсонаро на фото globallookpress.com/ Lu Xiao¡¤tawola

Бразильский лидер переболел коронавирусом. Его на днях обследовали врачи. Выяснилось, что коронавируса у Жаира Больсонаро больше нет.

Предыдущий тест Жаиру Больсонаро делали в среду. Тогдашние исследования показали, что бразильский лидер еще болеет COVID-19. Но уже в конце недели политик сумел вылечиться.

«Всем доброе утро», — поприветствовал своих подписчиков в социальных сетях Жаир Больсонаро. После этого он сообщил, что врачи сделали ему тест на коронавирус. И он оказался отрицательным.

О том, что у президента Бразилии выявлен коронавирус стало известно еще в начале июля. Эта страна входит в число лидеров коронавирусной статистики. Она находится на втором месте, уступая лишь Соединенным Штатам Америки.