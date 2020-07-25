За полчаса коронавирусом заразились около 4 тысяч человек

Аргументы Недели → В мире 13+

25 июля 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Темпы пандемии выросли до почти 4 тысяч человек за полчаса. Таковы данные ресурса Worldometers.

На начало написания этого текста коронавирусом заразились 15 971 347 человек. Умерших было 643 451, а вылечившихся насчитывалось 9 766 785 человек.

Лидером коронавирусной статистики так и остаются Соединенные Штаты. Там подхватили инфекцию около 4,2 миллионов человек. На втором месте Бразилия с 2,3 миллионами заразившихся. На третьем Индия, где заразились около 1,3 миллионов человек.

Россия на четвертом месте, ЮАР на пятом. Но в Африке ситуация усугубляется. В ЮАР каждый день заражается в среднем около 13 тысяч человек. В России пандемия идет на спад. Долгое время в нашей стране врачи каждый день диагностировали по 6,2 — 7 тысяч новых случаев заражения. Теперь средний суточный показатель снизился до 5,8 тысяч.

Спустя полчаса количество заразившихся в мире увеличилось до 15 975 268 человек. Это на 3 921 человек больше, чем к моменту написания заголовка.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир 15,971,347 +289,028 643,412 9,764,591 1 США 4,248,759 +78,009 148,498 2,028,361 2 Бразилия 2,348,200 +58,249 85,385 1,592,281 3 Индия 1,339,176 +48,892 31,425 850,303 4 Россия 806,720 +5,811 13,192 597,140 5 ЮАР 421,996 +13,944 6,343 245,771