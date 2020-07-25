Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

За полчаса коронавирусом заразились около 4 тысяч человек

, 15:25 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

За полчаса коронавирусом заразились около 4 тысяч человек
фото: pixabay.com

Темпы пандемии выросли до почти 4 тысяч человек за полчаса. Таковы данные ресурса Worldometers.

На начало написания этого текста коронавирусом заразились 15 971 347 человек. Умерших было 643 451, а вылечившихся насчитывалось 9 766 785 человек.

Лидером коронавирусной статистики так и остаются Соединенные Штаты. Там подхватили инфекцию около 4,2 миллионов человек. На втором месте Бразилия с 2,3 миллионами заразившихся. На третьем Индия, где заразились около 1,3 миллионов человек.

Россия на четвертом месте, ЮАР на пятом. Но в Африке ситуация усугубляется. В ЮАР каждый день заражается в среднем около 13 тысяч человек. В России пандемия идет на спад. Долгое время в нашей стране врачи каждый день диагностировали по 6,2 — 7 тысяч новых случаев заражения. Теперь средний суточный показатель снизился до 5,8 тысяч.

Спустя полчаса количество заразившихся в мире увеличилось до 15 975 268 человек. Это на 3 921 человек больше, чем к моменту написания заголовка.

#

Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

15,971,347

+289,028

643,412

9,764,591

1

США

4,248,759

+78,009

148,498

2,028,361

2

Бразилия

2,348,200

+58,249

85,385

1,592,281

3

Индия

1,339,176

+48,892

31,425

850,303

4

Россия

806,720

+5,811

13,192

597,140

5

ЮАР

421,996

+13,944

6,343

245,771
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью