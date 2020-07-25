За полчаса коронавирусом заразились около 4 тысяч человек

Темпы пандемии выросли до почти 4 тысяч человек за полчаса. Таковы данные ресурса Worldometers.
На начало написания этого текста коронавирусом заразились 15 971 347 человек. Умерших было 643 451, а вылечившихся насчитывалось 9 766 785 человек.
Лидером коронавирусной статистики так и остаются Соединенные Штаты. Там подхватили инфекцию около 4,2 миллионов человек. На втором месте Бразилия с 2,3 миллионами заразившихся. На третьем Индия, где заразились около 1,3 миллионов человек.
Россия на четвертом месте, ЮАР на пятом. Но в Африке ситуация усугубляется. В ЮАР каждый день заражается в среднем около 13 тысяч человек. В России пандемия идет на спад. Долгое время в нашей стране врачи каждый день диагностировали по 6,2 — 7 тысяч новых случаев заражения. Теперь средний суточный показатель снизился до 5,8 тысяч.
Спустя полчаса количество заразившихся в мире увеличилось до 15 975 268 человек. Это на 3 921 человек больше, чем к моменту написания заголовка.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Новые диагнозы
|
Количество умерших
|
Количество вылечившихся
|
Весь мир
|
15,971,347
|
+289,028
|
643,412
|
9,764,591
|
1
|
США
|
4,248,759
|
+78,009
|
148,498
|
2,028,361
|
2
|
Бразилия
|
2,348,200
|
+58,249
|
85,385
|
1,592,281
|
3
|
Индия
|
1,339,176
|
+48,892
|
31,425
|
850,303
|
4
|
Россия
|
806,720
|
+5,811
|
13,192
|
597,140
|
5
|
ЮАР
|
421,996
|
+13,944
|
6,343
|
245,771