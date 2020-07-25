Оперштаб озвучил обновленную статистику по коронавирусу в России

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25 июля 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]

фото: служба дезинфекции, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 806 720 человек. Об этом стало известно в субботу, 25 июля.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5871 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1471 (25,1%) без клинических проявлений … полностью выздоровели 8 366 человек. Зафиксировано 146 летальных исходов», - пояснили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Москве – 648, Свердловской области – 251, Ханты-Мансийском АО – 193, Красноярском крае – 187 и Нижегородской области – 184.

Суточный прирост по стране составил +0,7%.

Ранее инфекционист прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом нового типа осенью.