Президент Бразилии заразился коронавирусом

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7 июля 2020, 18:51 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Globo

Жаир Болсонаро на фото Globallookpress.com/ Fabian Sommer

У президента Бразилии Жаира Болсонаро обнаружен коронавирус. Об этом сообщило агентство Globo.

О заражении бразильского президента коронавирусом стало известно после тестов. Они дали положительный результат.

«У меня была температура 38 градусов», — сообщил Жаир Болсонаро журналистам: «Я чувствовал себя плохо».

Медики прописали бразильскому лидеру гидроксилохорохин в рамках курса лечения.

Бразилия входит в число лидеров стран по коронавирусу. Эта страна находится на втором месте коронавирусной таблицы.