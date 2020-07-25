В Британии полиция занялась музыкантом за твит

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25 июля 2020, 17:27 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

фото: pixabay.com

Британский чернокожий рэпер Wiley стал фигурантом расследования полиции. Его обвиняют в записи в социальных сетях.

Скандальную запись рэпер оставил в Twitter. Она носила антисемитский характер. Это вызвало бурю возмущений.

«Есть 2 группы людей, которым никто на самом деле не хотел бросать вызов #Jewish & #KKK, но, находясь в бизнесе в течение 20 лет, вы начинаете понимать, почему», — объяснил свою позицию музыкант.

Он заявил, что вызов бросил. Но пока «крестовый поход» Wiley закончился блокировкой аккаунта, увольнением и расследованием полиции.

Антисемитизм в Европе в последнее время начал усиливаться. В Германии его объясняют коронавирусом.