Коронавирус спровоцировал антисемитизм в Германии

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21 июля 2020, 18:34 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

на таких фильмах с вольной трактовкой истории вырастает современная немецкая молодежь

В немецком обществе усилился антисемитизм. Евреев обвиняют в распространении коронавируса.

Тревогу в Германии бьет лидер еврейской общины Иосиф Шустер. По его словам, на евреев начали возлагать коллективную ответствнность за распространение коронавируса. В обществе усилились антисемитские теории заговора, связаные с пандемией.

На акциях протеста в Германии активисты часто размахивают имперскими немецкими флагами. В речах звучат обличительные слова в адрес Джорджа Сороса. А публичные люди поддерживают сложные теории заговора, восхваляют Адольфа Гитлера и называют Ангелу Меркель коммунистическим диктатором.

«Когда происходят радикальные изменения, которым нет простых объяснений, часто ищут виновных, и часто это группы меньшинств, такие как евреи», — объяснил происходящее Иосиф Шустер: «В Средние века, когда разразилась чума, было то же самое. Евреев называли козлами отпущения, обвиняли в отравлении колодцев. Там были толпы линчевателей и сожженные синагоги».

В Германии существует институт Роберта Коха. Это главный консультативный орган по вопросам общественного здравоохранения при правительстве Германии. Там говорят о получении сотен электронных писем с угрозами в адрес ученых. В нескольких письмах говорилось: «Какой позор для тех из вас, кто является пособниками этого фальшивого правительства, и как жаль, что больше нет газовых камер».

Судя по всему, пандемия уже превратилась в серьезное испытание для всего человечества. В Соединенных Штатах бунты. Германия снова докатилась до антисемитизма. Наверное, там уже доигрались с вольными трактовками истории Второй мировой войны.