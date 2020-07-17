Как в Германии пересматривают историю войны

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17 июля 2020, 16:10 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: ZDF

Добрый дедушка Гитлер стал современным лицом войны для немецкой аудитории

В Германии начали пересмотр итогов Второй мировой войны. Такой вывод складывается после просмотров документалистики на немецком телевидении. В ней рассказывается о миллионах советских солдат, которым противостоят 120 тысяч немецких защитников.



В Германии проснулся Геббельс. Немецкое телевидение теперь показывает зрителю Вторую мировую войну в контексте мужественного противостояния несчастной немецкой нации против наступающей на нее лавины жестоких убийц. Они разрушают города. Гибнут ни в чем не повинные немцы.

«утонул круизный корабль, который был торпедирован советской подводной лодкой. Он унес жизни около 9000 человек», — рассказывает немецкий документалист: «Величайшая катастрофа морского плавания стала сигналом гибели».

Это цитата из немецкого фильма «10 решающих дней конца войны в 1945 году в Германии». Весь фильм рассказывается о том, что немецкая армия не могла противостоять натиску. Люфтваффе не могли остановить бомбардировку Берлина. На город были сброшы тонны авиабомб. Погибли тысячи человек.

В немецкой документалистике города уничтожаются, мирные жители обугливаются и превращаются в пепел. 120 тысяч немецких защитников сдерживают яростный натиск миллионов советских солдат. А Жуков говорит: «Никакой жалости. Они посеяли ветер, а пожинают бурю».

Описание гибели немцев перемежается историями по другую линию фронта. Смерть мирных граждан становится фоном для Ялтинской встречи. Немецкий документалист рассказывает, как «большая тройка» делит континент. При этих описаниях немец-журналист умудряется ерничать и перевирать фактуру. Описывая встречу на Эльбе, документалист принялся высмеивать чисто технические моменты.

В жизни операторы не всегда оказываются на месте ключевых исторических событий. Журналистов приглашают уже на протокольную часть, в которой все организовано с большим пафосом. Протокольная часть и попадает в кадры исторической хроники.

«В Торгау, в 40 километрах ниже по течению спустя два дня союзники повторили историческое рукопожатие перед специально принесенными камерами», — высмеял немецкий документалист протокольное мероприятие: «Восток встречает Запад. Так назван этот спектакль».

Финалом документального фильма стала высокая патетика: «Последние 100 дней войны: для миллионов борьба за жизнь и смерть, между ужасом и отчаянием. Крушение мира, который оказался разорванным. И в то же время это было освобождение от горя, нужды и фанатизма, и начало нового времени».

Чтобы понять, как в Германии теперь рассказывают о Второй мировой войне, фильм стоит посмотреть в том числе и не знающим немецкого языка. Чтобы понять, о чем там говорят, можно включить субтитры. В разделе настройки можно выбрать перевод на русский язык. Он получится машинным, но его качество достаточно высоко, чтобы понять, как именно трактует происходившее во время Второй мировой войны немецкий документалист.

Тема последних дней войны теперь стала главным поводом для документальных фильмов на немецком телевидении.

«По всей Германии в бомбовой войне погибло не менее полумиллиона человек. Более миллиарда тонн мусора и горных пород оставила в Германии Вторая мировая война. Это гора, такая же высокая, как Монблан», — описывает немецкий документалист фильм «Германия вид сверху в 1945 году»: «Во многих районах Берлина в 1945 году можно увидеть так называемых женщин-обломков, потому что мужчины отсутствуют, мертвы, пропали без вести или находятся в плену. Позже машины и профессиональные строительные компании ликвидируют горы мусора. Но самый разрушенный город во всей Европе - это не Берлин, а Дюрен. Это выглядит как измельчение в пыль в конце войны. Когда в феврале 1945 года американские войска достигли Дюрена, в пустыне обломков осталось жить только четыре немца и 25 подневольных рабочих».

Это чистые методички Геббельса. Немецкие журналисты и документалисты игнорируют предысторию. Они не рассказывают, что происходило в предыдущие годы. Они сосредотачиваются на происходящем в одном только 1945 году. Тогда война уже обрушилась на саму Германию.

Эти рассказы о войне через страдания немцев — настоящий информационный фашизм. Немецкие журналисты решили пересмотреть итоги Второй мировой войны. В этом пересмотре фашисты уже стали жертвами, которые гибнут под натиском милионной советской армии.

В одном из эпизодов немецкой документалистики рассказывается о том, как Джордж Паттон, командовавший американскими союзниками пописал в Рейн.

«Это совершенно вывело меня из себя», — написали в комментариях к эпизоду с Паттоном.

Судя по комментарию, немецкий журналисты добились результата. Теперь немцы принимают фашизм, как "судьбоносную борьбу".

«Все, кто честно борется во имя судьбоносной борьбы, тот может спасти свою жизнь и жизнь близких. А те, кто трусливо малодушничает, умрут смертью, достойной только брани», — это цитата Гитлера в одном из документальных фильмов в Германии. И похоже она уже воодушевляет немецкую аудиторию. В Берлине открыли методички Геббельса. И теперь они работают.