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Азаров назвал причину возможной досрочной отставки Зеленского с поста главы Украины

, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]

Азаров назвал причину возможной досрочной отставки Зеленского с поста главы Украины
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, Xinhua / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский может досрочно уйти с занимаемой им должности. С соответствующем прогнозом на своем YouTube-канале выступил Николай Азаров, бывший руководитель правительства соседнего государства.

«Зеленский стопроцентно не сможет переизбраться на следующий срок, и, думаю, не досидит на своем посту до конца срока текущего. Из-за того, что Зеленский делает, или, точнее, из-за того, что он ничего не делает, удержать президенту власть будет очень трудно», - отметил экс-премьер.

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ДЦ

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