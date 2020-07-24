Азаров назвал причину возможной досрочной отставки Зеленского с поста главы Украины
24 июля 2020, 13:53[ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Владимир Зеленский может досрочно уйти с занимаемой им должности. С соответствующем прогнозом на своем YouTube-канале выступил Николай Азаров, бывший руководитель правительства соседнего государства.
«Зеленский стопроцентно не сможет переизбраться на следующий срок, и, думаю, не досидит на своем посту до конца срока текущего. Из-за того, что Зеленский делает, или, точнее, из-за того, что он ничего не делает, удержать президенту власть будет очень трудно», - отметил экс-премьер.
Ранее в пятницу сообщалось, что Олег Соскин, киевский политолог, придумал способ отобрать у России Кубань, Воронеж и Курск.
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