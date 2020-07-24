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Украинский политолог придумал способ отобрать у России Кубань, Воронеж и Курск

, 09:07 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский политолог придумал способ отобрать у России Кубань, Воронеж и Курск
Площадь независимости в Киеве, imagebroker/Ferdinand Hollweck / globallookpress.com

Переименование Украины в «Русь-Украину» позволит присоединить к стране территории, которые в настоящий момент входят в состав Российской Федерации. С соответствующим заявлением выступил Олег Соскин, киевский политический эксперт.

По словам аналитика, «Русь-Украина» должна стать «новым геополитическим мировым проектом». Соскин полагает, что к данному образованию после референдума захотят присоединиться жители Кубани, Воронежской, Курской, Белгородской и некоторых других российских областей. Эксперт, процитированный интернет-ресурсом «ПолитНавигатор», назвал данные регионы «нашими территориями».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный аналитик Анатолий Вассерман назвал единственный способ экономического возрождения Украины.

ДЦ

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