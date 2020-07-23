Трамп начал масштабную спецоперацию по США?

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23 июля 2020, 17:19 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Дональд Трамп на фото globallookpress.com/ Jerry Glaser/Cbp Photos

Вашингтон заявил о масштабной спецоперации. Президент США использовал уловки. И заявил о спецоперации так, что мало кто это понял. Но это именно спецоперация.

Он говорил витиевато, но с присущей деревенскостью. Никто ничего не понял. Западные и российские СМИ рассказали о дополнительном увеличении федеральных силовиков в американских городах.

«Сегодня я объявляю о резком увеличении количества сотрудников федеральных правоохранительных органов в американских общинах, страдающие от насильственных преступлений», — заявил президент США: «Мы будем работать каждый божий день, чтобы восстановить общественную безопасность, защитить детей нашей страны и привлечь преступников к ответственности».

Слово «спецоперация» Трамп не произносил. Это и внесло путаницу. Президент США назвал ее всплеском сотрудников. Подобный всплеск возможен только, если сотрудники федеральных силовых ведомств будут командированы в регионы. А объяснить масштабную командировку в официальных внутренних бумагах можно только необходимостью проведения спецоперацией.

Первым городом станет Чикаго. Туда будут направлены сотрудники ФБР, Управления по борьбе с наркотиками, Службы маршалов США и Министерства внутренней безопасности.

Служба маршалов в Соединенных Штатах отчасти выполняет функции российских приставов. Кроме того, она занимается поиском преступников. И свои функции ведомство выполняет на федеральном уровне. Министерство внутренней безопасности — это американская контрразведка. Судя по общему списку ведомств — это не просто спецоперация. Это операция американских спецслужб.

Но в большинстве СМИ не поняли, что именно имелось в виду. Масс-медиа написали о дополнительном увеличении сотрудников федеральных правоохранительных органов. Правоохранительные органы — это полиция. А Трамп задействовал другие федеральные ведомства.

На прошлой неделе в США разразился скандал из-за введения федеральных войск в Портленд. Прокурор штата Орегон пригрозила Трампу судом. То же самое обещал сделать мэр города Нью-Йорк. В Портленде федеральные агенты Министерства внутренней безопасности прямо на улице хватали активистов протестных акций и увозили их в неизвестном направлении.