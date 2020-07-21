Мэр Нью-Йорка пригрозил Трампу судом, если тот направит в город федеральные войска

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21 июля 2020, 21:23 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: der Spiegel

митинги в Портленде на фото globallookpress.com/ Aurelien Morissard

Дональду Трамп грозят судом. Мэр финансовой столицы США Билл Де Блазио пообещал президенту США судебным иском, если тот попытается повторить подвиг в Портленде. Туда были введены федеральные войска.

Портлендская история так и закончилась. Прокурор штата Орегон пообещала через суд привлечь Дональда Трампа к ответственности. В Портленд были введены федеральные войска. Агенты министерства внутренней безопасности хватали на улице активистов протестного движения и увозили их в неизвестном направлении.

Митинги движения black lives matter (жизнь черных имеет значение) проходят по всей стране. И Дональд Трам собрался ввести подразделения федеральных войск в другие американские мегаполисы.

Эта новость о намерениях президента США уже вызвала реакцию. Мэр Нью-Йорка пригрозил подать в суд на президента США, если тот введет в город федеральные войска. То же самое собрался сделать окружной прокурор Филадельфии Ларри Краснер.

А что касается Портленда, то окружной прокурор штата Орегон в суд уже подала. А сенатор этого штата заявил, что планирует разработать законопроект, который позволит ограничить роль федеральных войск в Портленде.