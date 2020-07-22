Обнародовано экстренное заявление ДНР о новых потерях военных Украины в Донбассе
22 июля 2020, 19:21[ «Аргументы Недели» ]
Народная милиция непризнанной ДНР сделала экстренное заявление, в котором рассказывается о сегодняшней атаке Вооруженных сил Украины и новых потерях в рядах киевских военных в результате ответных действий ополчения.
В Народной милиции сообщили, что бойцы 36-й бригады ВСУ обстреляли сельскохозяйственные поля, расположенные в районе села Коминтерново. Атака привела к воспламенению сухой травы, которое спровоцировало возгорание трех домов.
В ходе ответного удара сил ДНР украинская сторона потеряла ранеными двух человек.
Кроме того, в Донецке уточнили информацию о потерях ВСУ в результате контратаки ополченцев под Горловкой. Согласно появившимся данным, погиб один киевский военный, двое тяжело ранены.
Ранее в среду сообщалось, что эксперт Михаил Погребинский обозначил единственный возможный вариант вооруженного конфликта России с Украиной и разгрома ВСУ.
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