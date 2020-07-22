Погребинский назвал единственный возможный вариант войны РФ с Украиной и разгрома ВСУ
22 июля 2020, 17:42[ «Аргументы Недели» ]
Агрессия Киева в отношении Крыма и самопровозглашенных республик Донбасса является единственным возможным вариантом военного конфликта Российской Федерацией с Украиной и разгрома Москвой армии страны. Соответствующую точку зрения высказал Михаил Погребинский, киевский политический эксперт.
Как отметил процитированный изданием «ПолитПазл» аналитик, в случае наступления Вооруженных сил Украины на Крым или Донбасс официальный Киев не получит реальной поддержки со стороны Запада. «Тогда армия Украины будет полностью разгромлена», - отметил Погребинский.
Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Николай Капитоненко озвучил выгоду украинского лидера Владимира Зеленского от продолжения венного противостояния на территории Донбасса.
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