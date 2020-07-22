Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Погребинский назвал единственный возможный вариант войны РФ с Украиной и разгрома ВСУ

, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]

Погребинский назвал единственный возможный вариант войны РФ с Украиной и разгрома ВСУ
Военный парад в Киеве, Maxym Marusenko / globallookpress.com

Агрессия Киева в отношении Крыма и самопровозглашенных республик Донбасса является единственным возможным вариантом военного конфликта Российской Федерацией с Украиной и разгрома Москвой армии страны. Соответствующую точку зрения высказал Михаил Погребинский, киевский политический эксперт.

Как отметил процитированный изданием «ПолитПазл» аналитик, в случае наступления Вооруженных сил Украины на Крым или Донбасс официальный Киев не получит реальной поддержки со стороны Запада. «Тогда армия Украины будет полностью разгромлена», - отметил Погребинский.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Николай Капитоненко озвучил выгоду украинского лидера Владимира Зеленского от продолжения венного противостояния на территории Донбасса.

ДЦ

Жаркое из блогов

Кого Путин прислал в Хабаровск вместо Фургала

Кого Путин прислал в Хабаровск вместо Фургала

20 июля Путин, несмотря на массовые акции в поддержку хабаровского губернатора, отрешил Фургала от должности главы региона "в связи с утратой доверия". Временно исполнять обязанности губернатора президент поставил другого представителя ЛДПР – депутата Госдумы Михаила Дегтярёва.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью