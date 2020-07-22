Видео переброски в Донбасс военных США нашли в телефоне уничтоженного под Горловкой медика ВСУ

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22 июля 2020, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]

Американские военные, COVER Images / globallookpress.com

В телефоне медика Вооруженных сил Украины Николая Ильина, уничтоженного на минах в ходе недавней провалившейся вылазки ВСУ под Горловкой, нашли видео переброски в Донбасс военных из Соединенных Штатов. Данный ролик появился некоторое время назад в Telegram-канале «Союз блогеров Украины».

На выложенных кадрах, в частности, видно, как американцы идут по направлению к самолету, который впоследствии доставит их в Донбасс.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский политический эксперт Николай Капитоненко рассказал, в чем заключается выгода главы государства Владимира Зеленского от продолжения вооруженного конфликта на востоке страны.