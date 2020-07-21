К среде заразившихся коронавирусом будет больше 15 миллионов

Количество заразившихся коронавирусом вплотную приблизилось к отметке в 15 миллионов человек. Этот уровень может быть превышен уже 21 июля. То бишь завтра, в среду.
Сейчас количество заразившихся коронавирусом насчитывается 14 882 653. Каждый день заражается 225 — 235 тысяч человек. Это значит уже в среду очередная психологическая отметка в 15 миллионов будет превышены.
По результатам на вторник умерли от коронавируса 614 002, вылечились от него 8 937 009 человек. На первом месте Соединенные Штаты, на втором Бразилия, на третьем Индия. Четвертое и пятое место делят Россия и ЮАР.
Самая тяжелая ситуация в США и в Индии. Ежедневно в США теперь устанавливают по 60 — 70 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В Индии этот показатель на уровне 40 тысяч. В Соединенных Штатах масштабы пандемии объясняются проблемами системы здравоохранения. В Индии — жуткой антисанитарией.
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