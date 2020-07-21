В ООН предрекли катастрофу в случае полномасштабной войны Армении и Азербайджана

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21 июля 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Luiz Rampelotto / globallookpress.com

В Организации Объединенных Наций высказались по поводу напряженности в отношениях Армении и Азербайджана, между военными этих стран некоторое время назад произошли боестолкновения на границе. С соответствующим заявлением выступил Стефан Дюжаррик, официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерриша.

Дюжаррик процитировал Гутерриша, который предрек катастрофу в случае полномасштабного военного конфликта Еревана и Баку. В ООН призвали противоборствующие стороны к сдержанности, пишет интернет-издание «Русская весна».

Ранее сообщалось, что на ситуацию на армяно-азербайджанской границе отреагировали в Кремле.