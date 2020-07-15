Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Азербайджан обнародовал видео атаки на уничтоженный полевой пункт армии Армении

, 17:18 [ «Аргументы Недели» ]

Азербайджан обнародовал видео атаки на уничтоженный полевой пункт армии Армении
Военные, via www.imago-images.de / globallookpress.com

Министерство обороны Азербайджана обнародовало видео атаки на подвергшийся уничтожению полевой пункт Вооруженных сил Армении. Данный ролик в настоящий момент доступен для просмотра на сайте YouTube.

В сообщении азербайджанского ведомства указывается, что пункт был ликвидирован в результате «карательных мер», предпринятых в отношении противника.

На границе двух бывших советских республик несколько дней назад вспыхнули боестолкновения. В нарушении режима прекращения огня Ереван и Баку обвиняют друг друга.

Ранее в среду на страницах сайта «Аргументы недели» появился материал, в котором приводятся текущие потери враждующих сторон.

ДЦ

Политика

В Госдуме предложили вернуть России православные храмы, находящиеся на турецкой территории

В Госдуме предложили вернуть России православные храмы, находящиеся на турецкой территории

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов предложил подготовить документы для возврата исторически принадлежавших РФ храмов, расположенных в Турции.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью