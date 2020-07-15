Азербайджан обнародовал видео атаки на уничтоженный полевой пункт армии Армении

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15 июля 2020, 17:18 [ «Аргументы Недели» ]

Военные, via www.imago-images.de / globallookpress.com

Министерство обороны Азербайджана обнародовало видео атаки на подвергшийся уничтожению полевой пункт Вооруженных сил Армении. Данный ролик в настоящий момент доступен для просмотра на сайте YouTube.

В сообщении азербайджанского ведомства указывается, что пункт был ликвидирован в результате «карательных мер», предпринятых в отношении противника.

На границе двух бывших советских республик несколько дней назад вспыхнули боестолкновения. В нарушении режима прекращения огня Ереван и Баку обвиняют друг друга.

Ранее в среду на страницах сайта «Аргументы недели» появился материал, в котором приводятся текущие потери враждующих сторон.