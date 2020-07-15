«Двухдневная война» продолжается. Пограничные столкновения Азербайджана и Армении происходят до сих пор

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15 июля 2020, 16:33 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

С 12 июля Азербайджан и Армения находятся на грани полномасштабного конфликта. Вот уже третий день на границах обеих стран происходят военные столкновения.

«Горячая зона» наблюдается в Товузском и Тавушском районах, недалеко от границ с Нагорным Карабахом и Грузией. В пределах села Мовсес ситуация особенно напряжённая. Временами происходят перестрелки и артиллерийские удары. Солдаты находятся в ощущении постоянной опасности. Страх смерти преследует уже практически каждого бойца. В Баку заявляют, что за пару дней погибло больше 10 азербайджанских военнослужащих. Армяне говорят про гибель двух своих офицеров.

Враждующие державы до сих пор не могут договориться друг с другом. С обеих сторон идут взаимные обвинения. Ильхам Алиев возлагает всю вину на армянское правительство и грозится отомстить за гибель каждого солдата. Его намерения крайне агрессивны, и многие в Армении опасаются, что лидер Азербайджана совсем не желает останавливать конфликт. В Ереване Алиева давно воспринимают за очередного восточного диктатора, готового пойти на всё ради собственных интересов. В МИД РФ уже всерьёз озабочены создавшимся конфликтом двух государств и готово примирить враждующие стороны. Правительство России опасается за дальнейшее развитие конфронтации. Никто не желает видеть сводки о тысячах погибших на ещё одной бессмысленной войне.