Греция пригрозила уезжающим гастарбайтерам

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20 июля 2020, 19:10 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

фото: pixabay.com

В Греции ужесточились правила для иностранных сезонных рабочих. Это было спровоцировано всплеском коронавируса на Балканах.

Сезонные рабочие в Грецию были допущены в начале мая по специальной трехмесячной лицензии. Именно в конце весны началось смягчение ограничений, введенных из-за коронавируса. Некоторое время назад на Балканах была зарегистрирована вспышка COVID-19. Афины тут же на это отреагировали.

«В начале этого месяца Афины ужесточили правила для посетителей на границе с Болгарией и усилили выборочные проверки внутри страны», — сообщила газета the Guardian.

Новые ограничения обращены к сезонным рабочим. Местные власти пригрозили им ограничить въезд в случае, если они покинут Грецию.

«Земельные рабочие, которые покинут страну до 4 августа, не смогут вернуться до дальнейшего уведомления», — заявил пресс-секретарь греческого правительства Стелиос Петсас.

Сейчас в Греции бьют тревогу еще из-за одной коронавирусной бреши. Афины опасаются массового наплыва нелегальных мигрантов.