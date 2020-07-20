В Грецию могут хлынуть новые толпы беженцев

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20 июля 2020, 16:49 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

фото globallookpress.com/ Can Ozer

Греция готовится к росту числа беженцев с территории Турции. С таким заявлением выступило министерство миграции официальных Афин.

В Греции, вообще, заявляют, что Турция может использовать вопрос мигрантов, как инструмент для давления. Сейчас Афины готовятся к возможному увеличению количества беженцев, которые бегут на Эгейские острова. Накануне полиция задержала шестерых организаторов канала, по которому нелегалы проникали в Грецию.

Поимка контрабандистов поставила вопрос о качестве охраны греческих границ. Они сумели обойти маршруты патрулей береговой охраны.

«Мы должны быть готовы к возникшей ситуации», — заявили представители греческой стороны: «Нам нужно создать дополнительные лагеря на всех островах, которые также будут действовать как карантинные зоны, учитывая риск COVID-19. Погода оптимальная для переправ. И сейчас вполне реальна угроза, что Турция может снова использовать этих людей в качестве инструмента давления на Европу и Грецию».

Позиция Турции непреклонна. Анкара устала от обмана Евросоюза. Турецкие власти некогда согласились стать буферной зоной между Сирией и европейской зоной. Долгое время турки вылавливали сирийских беженцев, направляющихся на континент.

Европа обещала Турции помощь в организации лагерей, однако в своих обещаниях обманула. В итоге Турция предупредила, что больше не будет сдерживать мигрантов, и ослабила контроль за ними. Это уже привело к скандалу, когда толпы беженцев хлынули через границу между Турцией и Грецией. Они прорвались в Европу.