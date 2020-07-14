В Греции могут снова ввести режим изоляции из-за туристов

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14 июля 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Express

отдых в Греции, фото: pixabay.com

В Греции наблюдается всплеск заболеваемости COVID-19. Стало больше активных случаев заболевания коронавирусом после возобновления туризма, чем в любое другое время во время пандемии.

Если ситуация ухудшится, в некоторых регионах ограничительные меры могут быть пересмотрены, предупредили власти.

Как сказал журналистам представитель правительства Стелиос Петсас, Греция "полна решимости защитить большинство от легкомысленного меньшинства".

Все аэропорты Греции начали с 1 июля принимать рейсы из-за границы.