В Греции могут снова ввести режим изоляции из-за туристов
14 июля 2020, 15:15[ «Аргументы Недели» ]Источник: Express
В Греции наблюдается всплеск заболеваемости COVID-19. Стало больше активных случаев заболевания коронавирусом после возобновления туризма, чем в любое другое время во время пандемии.
Если ситуация ухудшится, в некоторых регионах ограничительные меры могут быть пересмотрены, предупредили власти. Как сказал журналистам представитель правительства Стелиос Петсас, Греция "полна решимости защитить большинство от легкомысленного меньшинства".
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