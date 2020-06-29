Аэропорты Греции с 1 июля начнут принимать рейсы из-за границы
29 июня 2020, 14:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Все аэропорты Греции начнут с 1 июля принимать рейсы из-за границы. Это подтвердил в официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас.
Он отметил: страна в качестве пункта назначения показывает самый большой рост в мире в поиске бронирования авиабилетов, согласно публикациям в международной печати.
С 15 июня Греция уже начала принимать рейсы из-за рубежа только в международные аэропорты Афин и Салоник, однако для массового туризма нужны прямые чартерные на греческие острова, которые стартуют с 1 июля.
Также с 1 июля будет разрешено прибытие судов из-за границы в греческие порты.
Ранее сообщалось: президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 29 июня, поддержал идею внести изменения в конституцию страны.
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