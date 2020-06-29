Макрон поддержал идею внести изменения в конституцию Франции
29 июня 2020, 14:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 29 июня, поддержал идею внести изменения в конституцию страны. Уточняется, что речь идет о новых обязательствах, направленных на защиту экологии.
Соответствующее заявление Макрон сделал во время своего выступления перед участниками Гражданского конвента по климату. Президент Франции сообщил, что полностью согласен с предложениями включить в первую статью конституции страны обязательства по борьбе за биологическое разнообразие, а также против изменения климата.
Эммануэль Макрон полагает, что вышеуказанный вопрос должен быть рассмотрен обеими палатами парламента, после чего его следует вынести на референдум.
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