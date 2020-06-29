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Макрон поддержал идею внести изменения в конституцию Франции

, 14:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Макрон поддержал идею внести изменения в конституцию Франции
президент Франции Эммануэль Макрон, Pool/Keystone Press Agency

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 29 июня, поддержал идею внести изменения в конституцию страны. Уточняется, что речь идет о новых обязательствах, направленных на защиту экологии.

Соответствующее заявление Макрон сделал во время своего выступления перед участниками Гражданского конвента по климату. Президент Франции сообщил, что полностью согласен с предложениями включить в первую статью конституции страны обязательства по борьбе за биологическое разнообразие, а также против изменения климата.

Эммануэль Макрон полагает, что вышеуказанный вопрос должен быть рассмотрен обеими палатами парламента, после чего его следует вынести на референдум.

ЕТ

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