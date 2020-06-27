Президент Франции собирается с визитом в Россию после разговора с Путиным

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27 июня 2020, 15:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Президент Франции Эммануэль Макрон, фото с сайта Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о планах вскоре посетить Россию. В пятницу, 26 июня, президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции предложил французского коллеге посетить Россию с полноформатным визитом.

Буквально на следующие день, в субботу, 27 июня, Макрон написал в Twitter, что планирует скоро отправиться в Россию.

«Доверительный диалог, начатый с президентом России Владимиром Путиным в Брегансоне, продолжается. Безопасность в Европе, региональные конфликты, климат, в том числе таяние вечной мерзлоты в Арктике. Мы продвигаемся вперёд, и я скоро отправлюсь в Россию», — ответил французский президент.

Путин и Макрон в ходе беседы вчера отметили, что Россия и Франция как постоянные члены Совета Безопасности Организации Объединённых Наций несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности в соответствии с Уставом ООН, со дня подписания которого сегодня исполнилось 75 лет. В связи с этим большое значение придаётся реализации российской инициативы о проведении встречи глав государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН.