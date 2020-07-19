В Германии понравилось сравнение США с банановой республикой

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19 июля 2020, 18:12 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: die Zeit

митинги в Портленде на фото globallookpress.com/ Diego Diaz/Icon Sportswire

Немецкие журналисты подхватили слова председателя палаты представителей Конгресса США. Ненси Пэлоси сравнила Соединенные Штаты с банановой республикой. В Германии знают, что произошло в Портленде. Поэтому сравнение немцам понравилось.

Сравнение появилось после требований мэра Портленда, обращенных в адрес Дональда Трампа. Градоначальник потребовал от президента США вывести федеральные войска. Агенты министерства внутренней безопасности без разговоров хватали протестующих прямо на улице и увозили их в неизвестном направлении. А кроме того, войска федералов устроили стычки в городе.

«Мы живем в демократии, а не в банановой республике», — отреагировала на произошедшее в американском городе Нэнси Пэлоси. Она объявила о быстрой реакции американского парламента на действия Дональда Трампа, чтобы остановить: «вопиющее злоупотребление властью».

Использование федеральных сил вопреки воле штата или города в Соединенных Штатах называют необычным. Поэтому немецким журналистам пришлось по душе это сравнение с банановой республикой.

«Федеральные агенты во время операции в Портленде в ночь на субботу», — сообщается в подписи к снимку, опубликованному в немецкой прессе. В той же подписи немцы попеняли американским силовикам: «Униформа указывает на вашу принадлежность к Министерству национальной безопасности США. Таблички с именами или другие указания на вашу личность вы не носите».