Федеральные власти США направили спецназ в Портленд

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10 июля 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Бойцы BORTAC и агенты DHS появились в Портленде в невероятно напряженный момент. Еще в начале волны протестов в США, в течение нескольких дней в городе проходили марши и митинги, в которых приняли участие более 10 тыс. протестующих в основном мирных жителей, поддерживающих движение «Black Lives Matter» (жизни чернокожих ценны).



Защитники гражданских свобод обвинили федеральные власти в превышении своей юрисдикции и чрезмерном применении мер по борьбе с толпой, включая использование слезоточивого газа и патрулирование в районах, не являющихся федеральной собственностью. Портлендской полиции запрещено использовать слезоточивый газ, если не будет объявлено чрезвычайное положение, в соответствии с недавним временным постановлением местного суда.

Ситуация обострилась после того, как президент Трамп осудил движение «Black Lives Matter» и издал указ о защите памятников. В соответствии с этим распоряжением DHS создал Целевую группу по защите американских общин и направил сотрудников таможенных и пограничных служб и других учреждений в Вашингтон, округ Колумбия, Сиэтл и Портленд. Другие службы подготовились к развертыванию в других местах, если в этом будет необходимость.

Читать статью полностью: Портленд обращен в поле боя федералов и протестующих