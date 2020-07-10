Портленд стал полем боя федералов и протестующих

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10 июля 2020, 15:14 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Министерство национальной безопасности США направило подразделения из более чем полдюжины федеральных правоохранительных органов и департаментов в военном снаряжении в Портленд, штат Орегон, из-за всплеска там насилия и вандализма. В городе развернуты силы Департамента внутренней безопасности (Department of Homeland Security – DHS) и спецназа службы пограничного патруля (Border Patrol tactical team – BORTAC).

Появление в городе этих военизированных формирований не было согласовано с местными властями. Заместитель начальника полиции Портленда Крис Дэвис сказал, что его департамент не обращался за помощью и не координировал усилия с федеральным правительством из-за хаотических столкновений, которые происходили в нескольких кварталах в центре города после полуночи в течение нескольких недель.

«У меня нет полномочий приказывать федеральным чиновникам делать что-то… Это все усложняет для нас», - заявил Крис Дэвис.

Бойцы BORTAC и агенты DHS появились в Портленде в невероятно напряженный момент. Еще в начале волны протестов в США, в течение нескольких дней в городе проходили марши и митинги, в которых приняли участие более 10 тыс. протестующих в основном мирных жителей, поддерживающих движение «Black Lives Matter» (жизни чернокожих ценны). По словам Дэвиса, полиция действовала только оперативными методами.

Защитники гражданских свобод обвинили федеральные власти в превышении своей юрисдикции и чрезмерном применении мер по борьбе с толпой, включая использование слезоточивого газа и патрулирование в районах, не являющихся федеральной собственностью. Портлендской полиции запрещено использовать слезоточивый газ, если не будет объявлено чрезвычайное положение, в соответствии с недавним временным постановлением местного суда.

Ситуация обострилась после того, как президент Трамп осудил движение «Black Lives Matter» и издал указ о защите памятников. В соответствии с этим распоряжением DHS создал Целевую группу по защите американских общин и направил сотрудников таможенных и пограничных служб и других учреждений в Вашингтон, округ Колумбия, Сиэтл и Портленд. Другие службы подготовились к развертыванию в других местах, если в этом будет необходимость.

Поскольку местные органы власти в Вашингтоне (округ Колумбия) и Портленде отказались пресекать протестные выступления, администрация Трампа решила взять ситуацию под свой контроль. Генеральный прокурор Уильям Барр сообщил, что по всей стране было арестовано более 150 человек и около 500 – находятся под следствием, в связи с недавними протестами.

Представители полиции Портленда говорят, что уровень насилия, вспыхнувшего за последнее время в большей части центра города, был беспрецедентным.

Поэтому, вероятно, в состав федеральных сил, развернутых в Портленде, входят члены элитной тактической группы пограничного патруля Border Patrol tactical team BORTAC. Это подразделения специальных операций, базирующиеся на границе США и Мексики, они, также, принимают участие в боевых действиях за рубежом, в том числе в Ираке и Афганистане.