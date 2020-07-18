Топ-менеджер крупнейшей немецкой компании мог сбежать в Белоруссию

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18 июля 2020, 19:38 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: der Spiegel

фото Globallookpress.com/ FrankHoermann/SVEN SIMON

В Германии продолжается скандал с компанией Wirecard. После ее банкротства в числе прочего разыскивают замглавы компании. Сообщается, что он улетел в Белоруссию. Кроме того, может прятаться в России.



Это одна из самых больших загадок краха Wirecard — куда исчез вице-глава компании Ян Марсалек? Сначала думали, что он улетел на Филиппины, на остров Маврикий, а также куда-то в целом в Азию.

Ряд детективных платформ попытались разыскать топ-менеджера. Они выяснили, что следы могут вести в Белоруссию. Утверждается, что Марсалек отправился в Минск в ночь с 18 на 19 июня. После этого пропал.

Руководство компании теперь обвиняют в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Немецкая пресса цитирует свои источники. Говорят, что Марсалек «хвастал перед третьими лицами, что отправился в сирийский город Пальмиру с русской помощью».

Впрочем, эта информация не подтверждается. Точно также не подтверждены данные о работе руководства немецкого финансового гиганта на российские спецслужбы. Обвинения основаны на утверждениях кого-то кто слышал, как вице-президент Wirecard рассказывал о годах своих контактов с разведкой.

Все это похоже на очередной скандал, в который пытаются впутать российские спецслужбы теперь уже в Германии. Таких скандалов было очень много. В реальности обвинений в адрес России уже начали сомневаться в Соединенных Штатах.