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Трамп потребовал раскрыть автора фейка о ГРУ

, 20:31 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: FOX NEWS

Трамп потребовал раскрыть автора фейка о ГРУ
Трамп в одной из передач на скриншоте youtube-видео

Президент США требует от the New York Times назвать имя информатора, который спровоцировал новый «скандал с ГРУ». Об этом сообщил телеканал FOX NEWS.

Новый фейк разгорается в Соединенных Штатах все сильнее. Президент США уже устал объяснять, что скандал представляет собой пустышку.

«Трап призвал The Times раскрыть свой источник, заявив, что эта история была просто еще одной мистификацией», — сообщил телеканал FOX NEWS.

Скандал спровоцировала публикация в упомянутой Трампом the New York Times. Там рассказывалось о том, что российская ГРУ заказывала убийства американских солдат в Афганистане.

Сама история выглядит, как фейк. Судя по характеру ажиотажа и комментариям в американских СМИ, ее целью стал Дональд Трамп. Это просто очередной этап предвыборной гонки в США.

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