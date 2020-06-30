Вскрылись причины нового вброса про заказы ГРУ на убийства американцев

Аргументы Недели → В мире 13+

30 июня 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Герой популярного американского мультфильма Эрик Картман на скриншоте youtube-видео

Вброс про заказ ГРУ на убийства американских солдат в Афганистане стал частью предвыборной компании. На американском ТВ выступил один из сенаторов. Он активно использовал новый фейк в пропаганде против Трампа.

Выступление сенатора от штата Коннектикут Криса Мерфи на американском телевидении уже получило мировую известность. О нем пишут британские СМИ. Политик принял участие в ток-шоу «Обо всем с Крисом Хайесом». Там говорили о недавнем скандале, который разразился в Соединенных Штатах. Запад шумит на тему «заказа на убийства американских солдат в Афганистане». Якобы заказчиком выступал российское ГРУ.

«Мы могли бы испробовать целый ряд различных средств, чтобы повлиять на их принятие решений в Афганистане и спасти жизни отважных молодых американских солдат», — заявил Крис Мерфи: «Но вместо этого мы пригласили их обратно в G7, мы неоднократно вступали с ними в контакт, даже не упоминая о том, что мы, по-видимому, знали, что они назначают вознаграждение этим американским солдатам. И поэтому мы фактически зажгли зеленый свет их кампании по убийству американских солдат, что, конечно, во многих отношениях хуже, чем абсолютно ничего не делать по этому поводу».

Вся эта история попахивала явным фейком. Информация о заказах на убийство американских солдат, вроде как, содержался в докладе американской разведки. Выводы строились на утверждениях пленных афганцев. Американская контрразведка запросто могла проверить слова пленников, однако не стала этого делать.

Вообще, обычно подобные сведения проверяют. Даже современные российские контрразведчики это делают, несмотря на (не будем, конечно, критиковать) качество работы нынешних специалистов. Американцы наверняка тоже проверили данные. Утверждается, однако, что в докладе Дональду Трампу говорилось о том, что сведение проверить не удалось.

Именно поэтому в администрации президента США восприняли доклад, как фейк и не стали обращать на него внимание.

Тем не менее, скандал разгорелся. Теперь западные СМИ цитируют американского сенатора. А тот свел свое выступление к тому, что Трампу не просто проигнорировал доклад американских разведчиков, но и всячески помогал России. Американский президент даже, о ужас!, выступил с идеей приглашения России в G7.

Это явно очередной виток предвыборной борьбы. Помимо митингов и пандемии, Соединенные Штаты живут в атмосфере выборов президента. Они состоятся в этом году.